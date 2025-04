Ciclista investito da un camion: trasportato al San Bortolo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO – CLICCA QUI

Thiene (VI), 9 aprile 2025

Incidente questa mattina a Thiene, in via Santo, dove un ciclista è stato investito da un autocarro DAF durante l’ora di punta. Lo scontro è avvenuto intorno alle 7:55 e ha coinvolto un uomo di 35 anni, A.B., residente nella zona, che stava percorrendo la strada in sella alla propria bicicletta.

Alla guida del mezzo pesante, un 28enne di Mussolente, A.C., che viaggiava in direzione Thiene provenendo da Villaverla. Secondo una prima ricostruzione, l’autocarro si sarebbe fermato a causa dell’intenso traffico. Al momento della ripartenza, e per cause ancora in fase di accertamento, il conducente ha urtato il ciclista che procedeva nella stessa direzione.

Fortunatamente l’uomo in bicicletta non ha riportato lesioni gravi. Dopo essere stato soccorso dal personale del Suem 118, è stato trasportato all’ospedale di Vicenza in codice giallo, per accertamenti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute due pattuglie del Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità, fortemente rallentata dall’accaduto. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica del sinistro.