CHIUDE IL CAVALCAFERROVIA DI OSPEDALETTO PER LAVORI (SENZA I SOLDI DELLA REGIONE)

Per consentire i lavori di consolidamento della scarpata a sud, il cavalcaferrovia di strada dell’Ospedaletto sarà chiuso alla circolazione veicolare per circa un mese e mezzo da venerdì 9 maggio.

Lo ha annunciato questa mattina l’assessore ai lavori pubblici e alla mobilità Cristiano Spiller, ricordando che l’intervento si riferisce al ripristino del ciglio stradale franato in corrispondenza della rampa sud nel febbraio del 2024, in seguito al maltempo.

«I lavori – ha ricordato l’assessore Cristiano Spiller – consentiranno di intervenire su un fronte più ampio rispetto allo smottamento, in modo da prevenire futuri fenomeni franosi, causati principalmente dall’elevata pendenza della riva. I disagi di queste prima settimane di cantiere sono dunque necessari per garantire un intervento completo, che metterà in sicurezza l’intera scarpata, mentre torno a confermare che il ponte è sicuro e non presenta criticità infrastrutturali significative».

I lavori di ripristino e consolidamento del cavalcaferrovia, finanziati per 250 mila euro dal Comune, sono stati consegnati a inizio settimana alla ditta appaltatrice.

L’intervento consiste nel rinforzo della scarpata con una rete metallica, alla quale verranno fissati oltre 120 “chiodi” zincati, che penetreranno per sei metri all’interno della rampa, al di sotto della strada. Il terreno verrà quindi ricoperto con una geogriglia anti-erosiva per il contenimento dell’eventuale distacco di materiale di piccole dimensioni e per consentire il successivo rinverdimento della scarpata. Al termine delle operazioni di rinforzo si provvederà a ripristinare lo strato superficiale di terreno vegetale e a seminare il fronte della scarpata interessato dai lavori.

L’intervento, la cui durata complessiva è stata stimata in 120 giorni lavorativi, terminerà con il rifacimento della pavimentazione stradale in asfalto.

Già lunedì è stata rimossa la vegetazione cresciuta spontaneamente sulla riva interessata dallo smottamento ed è stata occupata l’area di cantiere alla base della scarpata.

La prossima fase del cantiere riguarda la realizzazione del cordolo in calcestruzzo armato sul bordo della carreggiata, su cui verrà installato un nuovo guardrail che andrà a sostituire quello esistente, visibilmente deformato dagli urti dei veicoli e dallo smottamento.

Per eseguire tali lavorazioni è necessario chiudere al transito veicolare il cavalcaferrovia da venerdì 9 maggio per 30 giorni lavorativi, salvo imprevisti di natura tecnica o meteorologica.

Sarà comunque sempre possibile il transito a piedi e in bicicletta lungo un corridoio lasciato libero dal cantiere.

Per il collegamento veicolare tra Ospedaletto e Bertesina sono due i percorsi alternativi con tempi di percorrenza pressoché identici (10 minuti): il primo prevede il passaggio lungo viale Anconetta, viale Trieste, via Quadri e strada di Bertesina; il secondo quello per il raccordo Vicenza Nord, via Acque, Lisiera centro, via Albereria, via Quintarello, strada di Quintarello e strada di Bertesina.

Successivamente le lavorazioni di consolidamento della scarpata potranno proseguire “dal basso”, quindi senza occupare la sede stradale.

I residenti saranno informati con una lettera; sul posto sarà installata specifica segnaletica.