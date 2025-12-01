STREET TG
CHIARA LUISETTO, LA REGINA DELLE PREFERENZE. “SARÒ IN PRIMA LINEA, SOPRATTUTTO PER LA SANITÀ”

Paolo Usinabia - Elisa Santucci
Con 15.075 preferenze (ndr, nel servizio si parla di 15044 ma nelle ultime ore, un riconteggio, accredita a Luisetto un numero superiore di preferenze) la vicentina candidata alle elezioni regionali per il Partito Democratico risulta la più votata dell’intera regione. Forte di una delegazione ampliata, annuncia di voler rinnovare il proprio impegno in consiglio e di prepararsi a una battaglia determinata sulle questioni sanitarie.

