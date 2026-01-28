Chiampo, nuovo gioiello dello sport in centro: pronto il nuovo campo in sintetico di via Milano

Chiampo può contare su un impianto sportivo moderno e polifunzionale nel cuore della città. Sono stati ultimati i lavori al campo sportivo di via Milano, un intervento da 1 milione di euro, di cui 400 mila finanziati dalla Regione, che ha trasformato un’area centrale in una struttura all’avanguardia, pronta a ospitare calcio, rugby e molte altre attività sportive. Un risultato tutt’altro che scontato, considerando che solo due anni fa il Comune non era nemmeno proprietario dell’area, allora appartenente alla parrocchia. Sabato l’opera verrà ufficialmente inaugurata, diventando un nuovo punto di riferimento per gli sportivi di Chiampo e del territorio. Intervista al sindaco Filippo Negro.

L’inaugurazione del nuovo Campo Sportivo di Via Milano, che si terrà sabato 31 gennaio 2026 alle ore 15.00