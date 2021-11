CHIAMPO – Che scuola farò? Appuntamenti per l’orientamento scolastico

Organizzata una serie di appuntamenti per gli studenti di Chiampo ma anche di altri Comuni con il fine di guidare alla scelta della scuola superiore fa fare. Ce ne parlano nell’intervista l’assessore alle Politiche Giovanili e organizzatore del CPV Sara Mettifogo e l’assessore alla Cultura ed Istruzione del Comune di Chiampo Sofia Bertoli.

Qui sotto tutte le informazioni

“VERSO LA SCELTA DELLA SCUOLA SUPERIORE NELL’OVEST VICENTINO”

Incontri per studenti e famiglie per conoscere l’offerta formativa dei territori dell’Ovest Vicentino





Il progetto C.H.I.E.D.O. (Call, Help, Inscription, Education, Documents, Orienteering) progetto di orientamento scolastico finanziato dalla Regione Veneto (DGR 498/21) e proposto da Fondazione CPV con la partnership di Comuni e Istituti di Istruzione Secondaria di primo e secondo grado dell’Ovest Vicentino e di Cooperativa Sociale Studio Progetto, propone “VERSO LA SCELTA DELLA SCUOLA SUPERIORE NELL’OVEST VICENTINO”, tre appuntamenti per studenti e famiglie per conoscere l’offerta formativa dei territori dell’Ovest Vicentino.



La rassegna, alla sua prima edizione, vede per la prima volta una proposta coordinata di presentazione dell’offerta formativa degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore dei comuni di Arzignano, Chiampo, Lonigo, Noventa, Montecchio Maggiore, Trissino, Recoaro Terme e Valdagno in grado di informare tutte le famiglie rispetto le tante opportunità formative presenti nel territorio dell’Ovest Vicentino.



Per dare a tutti la possibilità di seguire gli incontri, i tre appuntamenti sono fruibili sia in presenza, che online su Youtube e Zoom.

Lunedì 22 novembre, ore 20.00

L’ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO NELLA VALLATA DELL’AGNO

in presenza presso Sala Soster di Palazzo Festari, Valdagno

in diretta live streaming sul canale Youtube – Sala Soster del Comune di Valdagno

Parteciperanno: IIS G.G. Trissino, IIS Marzotto – Luzzatti, IPSAAR P. Artusi, CFP Casa della Gioventù

Iscrizioni per l’evento in presenza: https://bit.ly/3nviZmV

Martedì 23 novembre, ore 18.00

L’ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO AD ARZIGNANO, CHIAMPO E MONTECCHIO

in presenza presso il Piano Incubatore della Biblioteca di Chiampo

in diretta streaming sul canale Youtube – Comune di Chiampo

Parteciperanno: ITTE G. Galilei, IIS S. Ceccato, IIS L. Da Vinci, CFP Fontana

Iscrizioni per l’evento in presenza: https://bit.ly/3BI0TTO





Giovedì 25 novembre, ore 18.00

L’ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO A NOVENTA E LONIGO

in diretta su Zoom

Parteciperanno: ITA Trentin, IIS U. Masotto, IIS Sartori-Rosselli, CFP Dieffe

Iscrizioni per ricevere il link all’evento online: https://bit.ly/3ES1WTb

Il Progetto:

Nome del progetto: C.H.I.E.D.O. (Call, Help, Inscription, Education, Documents, Orienteering)

Codice del Progetto: 69-0001-498-2021

Codice CUP: H33D21002130007

Ente capofila: Fondazione CPV

Enti Partner Comuni e Istituti di Istruzione Secondaria di primo e secondo grado dell’Ovest Vicentino

Ente attuatore: Cooperativa Sociale Studio Progetto.

Per informazioni:

Studio Progetto Cooperativa Sociale, 335. 329542

https://studioprogetto.org/verso-la-scelta-della-scuola-superiore-nellovest-vicentino