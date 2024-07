CHIAMPO – ACQUE DEL CHIAMPO COMPLETA I LAVORI PER ‘ALLACCIARE’ I MISTRORIGHI. QUESTO ED ALTRI IMPORTANTI INTERVENTI SUL TERRITORIO

Importanti interventi di Acque del Chiampo nel territorio di Chiampo. 8 km di nuove condotte per aumentare l’approvvigionamento idrico ed estendere la rete di alcune frazioni di Chiampo. Un’opera molto attesa è quella che riguarda la frazione di Mistrorighi e Vignaga. Non solo, appena terminati questi lavori vi sarà un secondo stralcio che riguarderà via Fantoni. Un terzo intervento riguarderà via Vandini e via Busetta. Ce ne parla il sindaco Filippo Negro. Di Elisa Santucci