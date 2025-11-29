Cervo in fuga a Thiene, notte di monitoraggi e epilogo tragico: l’animale è morto

Il cervo che ieri aveva creato forti disagi alla circolazione a Thiene non ce l’ha fatta. L’animale, un esemplare adulto di circa quattro anni e 180 chili, era stato avvistato nel primo pomeriggio in diverse zone del centro, visibilmente disorientato. In preda al panico, aveva sfondato il cancello di un’abitazione in viale Bassani, rifugiandosi nel parco e rendendo necessario un ampio intervento di sicurezza da parte della polizia locale, con chiusure al traffico che hanno paralizzato la città per ore.

Gli agenti, supportati da carabinieri, polizia provinciale e servizio veterinario, avevano istituito un cordone di protezione per evitare rischi a automobilisti e residenti. Le operazioni si erano protratte fino al tardo pomeriggio, quando l’animale era stato sedato, medicato per le ferite riportate durante la fuga e trasferito dai volontari nell’area boschiva da cui si presume si fosse allontanato.

Durante la notte il cervo è stato monitorato costantemente, ma le sue condizioni sono peggiorate. Secondo i veterinari, sul decesso hanno pesato sia i traumi riportati sia un forte stress muscolare che avrebbe interessato anche il cuore. Questa mattina l’animale è stato ritrovato senza vita, chiudendo con amarezza un episodio che aveva già profondamente scosso la comunità.