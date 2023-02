Castaman (Lega): “Le Primarie nazionali del PD che ci sono in cambio di quelle per Vicenza evitate al capo del PD in Regione Veneto, Possamai”

Giuseppe Castaman, incaricato dalla Lega di seguire la campagna elettorale per il partito di Salvini a Vicenza, analizza il paradosso delle primarie di oggi del pd.

“5 anni fa i vicentini del PD scelsero il loro candidato Sindaco a Vicenza dopo 10 anni di potere della sinistra in città e lo fecero con le primarie cittadine.” – commenta Castaman –

“c’erano tre candidati e vinse Otello Dalla Rosa, battendo il vicesindaco di quella Giunta, evidentemente già bocciata dai suoi stessi elettori e battendo Giacomo Possamai. Memori di quella sconfitta nel Pd quest’anno, dopo aver impedito alle elezioni politiche di pochi mesi fa a Vicenza di avere un parlamentare vicentino PD a Roma, hanno impedito ai loro elettori di scegliersi anche il candidato Sindaco, come invece avevano fatto 5 anni fa, garantendo a quel Possamai, che nel mentre è diventato il capo del PD Veneto in Regione, di non rischiare il risultato di allora.

In cambio però si può dire che oggi il PD offra ai suoi militanti e tifosi la possibilità di scegliere il segretario nazionale del partito per la sesta volta in 16 anni. Evviva il coraggio e il vero amore per Vicenza.”