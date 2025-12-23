BASSANOCRONACAVICENZA e PROVINCIA
Cassola, arrestato 49enne recidivo: ignorava i domiciliari e l’obbligo di firma

REDAZIONE
Cassola (VI) – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bassano del Grappa hanno arrestato in serata il 49enne di Cassola, condannato lo scorso ottobre dal Tribunale di Vicenza per reati tra cui ricettazione, autoriciclaggio e furti in abitazione. L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari dal giugno 2024 con braccialetto elettronico, aveva più volte violato le misure cautelari e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Tra le condotte sfrontate, il 49enne aveva sostenuto falsamente di aver trovato lavoro, producendo contratti mai andati a buon fine, per ottenere la sostituzione della custodia con obblighi meno restrittivi. Inoltre, lo scorso 27 settembre era stato arrestato per evasione: autorizzato ad allontanarsi per il proprio matrimonio, era stato sorpreso al pranzo nuziale oltre l’orario consentito.

Alla luce delle plurime violazioni accertate, il Giudice del Tribunale di Vicenza, su richiesta della Procura, ha disposto l’aggravamento della misura cautelare: il 49enne è stato trasferito alla Casa Circondariale di Vicenza. L’operazione rientra nell’attività del Comando Provinciale dei Carabinieri di Vicenza a tutela del rispetto dell’ordinamento e dell’autorità giudiziaria.

