Carabinieri forestali: nel 2025 oltre 46mila controlli

Oltre 46mila controlli con l’accertamento di 660 reati e più di 2mila illeciti amministrativi, per un importo complessivo delle sanzioni pari a un milione di euro.

Sono i numeri del bilancio relativo al 2025 dei carabinieri forestali del Veneto, reso noto oggi a Padova e ripreso oggi da Ansa Veneto.

Nel corso dello scorso anno, i militari del Comando Regione Carabinieri Forestale “Veneto”, hanno garantito anche la prosecuzione delle attività operative svolte nell’ambito dei servizi previsti dalla convenzione sottoscritta nel 2022 tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (oggi Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste) e la Regione del Veneto.Tale accordo prevede l’impiego del personale dell’Arma dei Carabinieri nelle materie di competenza regionale quali la prevenzione degli incendi e Protezione Civile, Tutela del patrimonio agro-silvo-pastorale regionale, vigilanza sulle Aree Protette Regionali, contrasto al bracconaggio ittico e venatorio. I carabinieri forestali si occupano anche di questioni particolarmente sentite come quella dei lupi a Vicenza. “Monitoriamo l’andamento e la crescita di tutte le specie di fauna selvatica – spiega il colonnello Monica Miceli, comandante dei carabinieri forestali di Vicenza – con strumenti tecnologici come le fototrappole e anche i prelievi organici che vengono analizzati. Da anni partecipiamo al monitoraggio dei lupi, che non appaiono pericolosi per le persone al momento. Quando ci sono comportamenti che comportano allarme, verifichiamo le segnalazioni e poi si decide il da farsi con le altre istituzioni competenti”.