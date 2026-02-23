Cane precipita in un canale sul Verena, padrone bloccato sul dirupo: doppio salvataggio nel Vicentino

Giornata intensa per il Soccorso alpino tra Vicentino, Trevigiano e Veronese. Ieri, 22 febbraio, tre distinti interventi hanno impegnato tecnici e sanitari tra Monte Verena, Monte Grappa e Monte Baldo.

Bloccato sul dirupo per salvare il cane

Nel pomeriggio di ieri, sul Monte Verena, un escursionista 32enne di Montegaldella (VI) è rimasto bloccato sopra un salto di roccia dopo aver tentato di recuperare il proprio cane, precipitato in un canale innevato.

L’uomo stava passeggiando con la compagna e Ragù, una femmina di pastore australiano, quando l’animale è riuscito a liberarsi dal guinzaglio per inseguire dei granchi alpini, finendo però in un canale. Nel tentativo di raggiungerla, il proprietario si è spinto fino al ciglio di un dirupo, rimanendo impossibilitato a muoversi.

Attorno alle 16 la Centrale del Suem ha attivato il Soccorso alpino dei Sette Comuni, su segnalazione dei Carabinieri di Canove, presenti come soccorso piste nel comprensorio. Una squadra di dieci volontari ha raggiunto la zona e, calandosi per circa ottanta metri lungo la verticale, ha assicurato e recuperato l’escursionista.

Le operazioni sono poi proseguite per individuare il cane. Non visibile a un primo controllo, Ragù ha infine abbaiato, permettendo ai soccorritori di localizzarla: si trovava molto più in basso, su un terrazzino innevato, semisommersa dalla neve ma viva. Dopo un ulteriore allestimento di corde e una calata di circa cento metri, l’animale è stato raggiunto, legato e riportato a monte, per essere restituito ai proprietari.

Escursionista in difficoltà tra le slavine sul Grappa

Sempre ieri mattina, sul Monte Grappa, un 40enne di San Martino di Venezze (RO) ha chiesto aiuto dopo essersi trovato in difficoltà lungo il sentiero 152 delle Meatte.

Partito a piedi dalla Valle di San Liberale lungo il sentiero 151, l’uomo si è imbattuto in cumuli di neve dovuti alla caduta di slavine che gli impedivano di proseguire o tornare indietro in sicurezza.

L’allarme è scattato attorno alle 11. L’elicottero di Treviso emergenza lo ha individuato a circa 1.450 metri di quota. Il tecnico di elisoccorso, calato con un verricello di una trentina di metri, ha raggiunto l’escursionista e lo ha accompagnato nel punto più idoneo per il recupero a bordo. L’uomo, illeso, è stato trasportato a valle. In supporto alle operazioni si è portata anche una squadra del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, impegnata in addestramento in zona.

Scialpinista ferito sul Monte Baldo

Intervento anche nel Veronese, sul Monte Baldo, dove verso le 13 la Centrale del 118 di Verona ha attivato i soccorsi per uno scialpinista infortunatosi durante la discesa.

Il 62enne vicentino, caduto mentre sciava con alcuni amici, ha riportato una sospetta lussazione alla spalla e un trauma al volto. Riuscito a raggiungere il Rifugio Chierego con i compagni, è stato poi assistito dall’equipe medica e dal tecnico di elisoccorso dell’elicottero di Verona emergenza, atterrato nella piazzola sottostante.

Dopo le prime cure, l’uomo è stato immobilizzato, calato in sicurezza lungo la discesa e trasportato all’ospedale di Peschiera per ulteriori accertamenti.