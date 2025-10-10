Campiglia dei Berici apre una finestra sul futuro: raccolta fondi per rendere la scuola più sostenibile

Nasce da una scuola dell’infanzia un progetto ambizioso: sostituire le vecchie finestre e installare una tenda motorizzata per migliorare efficienza termica e comfort acustico nel salone centrale. Il tutto con l’obiettivo di ridurre consumi energetici e rendere l’ambiente più accogliente per i bambini, che lì trascorrono recite, giochi e momenti di incontro.

L’iniziativa è promossa dalla Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato “Cav. L. Chiericati”, che ha lanciato una raccolta fondi con l’obiettivo di 10.000 euro per cambiare gli infissi con serramenti in PVC ad alta prestazione. Se raggiunto il primo traguardo, la seconda fase prevede l’installazione di una tenda motorizzata (altri 10.000 euro).

Finora sono stati raccolti 130 euro, con 3 sostenitori, e la scadenza è fissata al 9 dicembre 2025. Tra le ricompense per i donatori: disegni, lavoretti, momenti conviviali e menzioni speciali. Il progetto si pone come processo partecipativo e simbolo tangibile dell’impegno comunitario: “Sostenere questo progetto significa dare un contributo concreto al futuro della nostra comunità e al benessere dei nostri figli”, recita il sito.

Il Comune di Campiglia dei Berici ha già concesso il patrocinio all’iniziativa che unisce scuola, sostenibilità e cittadinanza.

