Camisano Vicentino: seconda rottura dell’acquedotto in due giorni, danni legati alla fibra ottica

Camisano Vicentino – Continuano i problemi per l’acquedotto consortile nel comune vicentino: a distanza di due giorni, si registra una seconda rottura della condotta principale. Il primo danneggiamento era avvenuto mercoledì scorso tra Via degli Alpini e Via Torrossa, con le squadre di Viacqua impegnate fino a tarda notte per ripristinare la fornitura idrica.

Ieri, a poche centinaia di metri dal primo guasto, in Via Torrerossa, un nuovo danneggiamento è stato causato da una sonda sotterranea impegnata nei lavori per la posa del cavidotto destinato alla rete di fibra ottica. Anche questa volta, le squadre di Viacqua hanno completato la riparazione nella tarda serata.

«A inizio anno i Sindaci vicentini hanno proposto un protocollo d’intesa per definire modalità precise di esecuzione dei lavori – ha commentato il presidente di Viacqua, Federico Ginato –. Purtroppo, fretta e impreparazione delle imprese incaricate per l’estensione della fibra ottica continuano a provocare danni alle infrastrutture dei sottoservizi, causando disagi a centinaia di cittadini. È fondamentale un maggiore confronto con le ditte per prevenire danni sempre più frequenti alle reti idriche e fognarie. Ringrazio comunque il personale operativo che interviene prontamente, spesso prolungando il lavoro fino a tarda notte, per garantire il ripristino delle forniture».

Viacqua ricorda ai cittadini che per eventuali segnalazioni è disponibile il Servizio Clienti al numero verde 800 154242 (lun-ven 8.00-20.00, sab 8.00-13.00). Per le emergenze, è attivo h24 il numero di Pronto Intervento 800 991522.