Camion si ribalta: chiusa la A4

Il tratto della A4 Venezia-Trieste, tra Latisana e Portogruaro, in direzione Venezia, è chiuso per un incidente che si è verificato attorno alle 14.20. Ne dà notizia l’Ansa Veneto

Un mezzo pesante si è rovesciato occupando le tre corsie della carreggiata.

La dinamica è in corso di accertamento. Chiuso anche lo svincolo in ingresso a Latisana, direzione Venezia. Per chi proviene da Trieste, è stata predisposta l’uscita obbligatoria a Latisana. Sul posto stanno operando le forze dell’ordine e il personale della società autostradale, per la gestione dell’emergenza e la rimozione del mezzo rovesciato. Nel frattempo, è stato riaperto al traffico il Raccordo Autostradale 13, Sistiana-Trieste, in località Prosecco, che stamani era rimasto chiuso per ore, per un tratto di circa 300 metri, per l’incendio di un autoarticolato. Dopo lo spegnimento del rogo e la bonifica da parte del vigili del fuoco, che hanno rimosso il veicolo, la circolazione è tornata normale.