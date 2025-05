CAFFÈ CON GIACOMO – TAV: 2025 ANNO DELLA VERITÀ, I PRIMI ABBATTIMENTI, I SOTTOPASSI E LE IPOTESI AD EST – IL 25 APRILE, L’ADUNATA ALPINI DI BIELLA E L’EUROPA

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Una lunga chiacchierata, davanti a un caffè, con il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. Nella nuova puntata del format “Caffè con Giacomo”, l’intervista condotta da Elisa Santucci tocca i temi centrali della vita cittadina: Alta Velocità, memoria storica, grandi eventi e le trasformazioni che attendono la città nei prossimi mesi.

Possamai ripercorre le emozioni vissute durante la celebrazione del 25 aprile accanto a Walter Veltroni, sottolineando la forte partecipazione giovanile. «È stato un segnale incoraggiante: la memoria non è solo ricordo, ma impegno quotidiano per la democrazia».

Il sindaco parteciperà all’Adunata nazionale degli Alpini a Biella, dove la rappresentanza vicentina ha avuto un ruolo di primo piano. Il cuore dell’intervista è però dedicato al progetto TAV. «Se ne parla da trent’anni, ma il 2025 sarà l’anno della svolta – afferma Possamai –. I primi cantieri veri sono aperti, a partire dagli abbattimenti nella zona ovest, tra San Lazzaro e Ferrovieri. Interi frammenti urbani spariranno, ed è un passaggio doloroso ma inevitabile». In parallelo, partono i lavori per aprire tre nuovi sottopassi dopo l’abbattimento del cavalcavia di Ponte Alto, infrastrutture chiave per garantire la viabilità in fase di cantiere. Possamai conferma che la discussione sulla tratta Est è entrata nel vivo. Tre le ipotesi progettuali: passaggio in superficie, galleria corta o la galleria lunga.