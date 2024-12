CAFFÈ CON GIACOMO – PIAZZA DEI SIGNORI MOZZAFIATO PER NATALE, IL NUOVO RUOLO NELL’ANCI, LA MOSTRA IN BASILICA E L’INAUGURAZIONE DELL’ALA ROI AL CHIERICATI

Nuova puntata del Caffè con il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. Il Natale a Vicenza con il videomapping (ogni giorno dalle 17.00), il nuovo importante ruolo del sindaco in Anci nazionale che lo configura come interfaccia fra Governo e città capoluogo, la mostra in Basilica e l’imminente inaugurazione dell’Ala Roi a Palazzo Chiericati . Di Elisa Santucci