CAFFÈ CON GIACOMO: L’INFUOCATA QUESTIONE DEI PARCHEGGI E DI GPS, I FONDI PNRR DA SPENDERE E GLI IMPIANTI SPORTIVI

Nuovo appuntamento con Caffè con Giacomo, il format di approfondimento che vede protagonista il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. In questa puntata, il primo cittadino fa il punto sui fondi del PNRR da utilizzare entro il prossimo anno, affronta l’acceso dibattito sui parcheggi e la vicenda legata a GPS, con 7 milioni ancora da reperire. Spazio anche agli impianti sportivi e ai principali cantieri in corso in città. Servizio di Elisa Santucci.