4 Settembre 2025 - 15.49

CAFFÈ CON GIACOMO – IL RESTYLING DI PARK VERDI, LA FESTA DEI OTO, LA PASSERELLA IN VIALE GIURIOLO, I CASSONETTI ANTI-DEGRADO E LA FIERA DELL’ORO

Elisa Santucci
Molte le novità al rientro dalle ferie di cui ci parla il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai: il restyling di Park Verdi e Campo Marzo con il Luna Park per la Festa dei Oto, la nuova passerella in viale Giuriolo (che crea un percorso sicuro dalla zona Stadio al centro storico aperto anche alle biciclette), i cassonetti colorati anti-degrado, la Fiera dell’Oro di Vicenza in una prospettiva di rilancio con il nuovo padiglione in arrivo, la mostra del Cinema di Venezia. Servizio di Elisa Santucci

