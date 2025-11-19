CAFFÈ CON GIACOMO: COIN RESTA IN CITTÀ, LA PRESENZA ALLE ATP FINALS (e le polemiche), ACCIAIERIE VALBRUNA, COMUNITÀ ENERGETICA
In una nuova puntata di Caffè con Giacomo, il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai affronta i temi di fine anno: il bilancio comunale tra tagli e preparativi per le festività natalizie, le buone notizie per il centro storico con il mantenimento di Coin e altre nuove aperture, e le sfide economiche e industriali come la situazione delle Acciaierie Valbruna, su cui il Governo (riferisce che) eserciterà la Golden Power. Tra le novità anche l’ingresso del Comune in una comunità energetica insieme a cittadini, piccole imprese e Diocesi per ottimizzare consumi e costi. Il sindaco commenta il rapporto sulla Qualità della Vita di Italia Oggi, evidenziando la preoccupazione per la sicurezza stradale e il blocco dei rilevatori di velocità da parte del Ministero. Spazio anche all’incontro Sinner-Alcaraz e alle illazioni infondate sui social.