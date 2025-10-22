STREET TG
22 Ottobre 2025 - 10.47

CAFFÈ CON GIACOMO: A LONDRA CON SINDACI DA TUTTO IL MONDO, IL POTENZIAMENTO DEI VIGILI DI QUARTIERE, IL LOUVRE E LA SICUREZZA NEI MUSEI, A SANTA LUCIA UNA CASA PER I SENZATETTO

Elisa Santucci
Torna Caffè con Giacomo, la rubrica con il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, che racconta il recente viaggio a Londra insieme a primi cittadini di tutto il mondo — da Madrid a Oslo — per discutere di politiche urbane e nuovi strumenti di governo delle città, in un incontro promosso dall’ex sindaco di New York, Michael Bloomberg. Nel dialogo si affrontano anche i temi della sicurezza, con il potenziamento dei vigili di quartiere previsto da novembre, e della tutela del patrimonio artistico, dopo il furto al Lovre e i cantieri di Palazzo Chiericati. Con l’inverno alle porte, infine, l’attenzione si sposta sulle persone fragili: il Comune, in collaborazione con Caritas e Diocesi, ha inaugurato quattro nuovi appartamenti a Santa Lucia per offrire accoglienza ai senzatetto.

Di Elisa Santucci

