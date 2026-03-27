Caduta in gara per giovane talento della BMX: 15enne vicentino ricoverato a Vicenza

Vicenza, 26 marzo 2026 – Momenti di paura durante una gara di BMX per un giovane atleta vicentino di 15 anni, rimasto gravemente ferito a seguito di una caduta avvenuta domenica scorsa.

Il ragazzo, considerato una promettente realtà dello sport a due ruote e già autore di diverse vittorie, ha riportato traumi significativi, in particolare all’addome, con varie lesioni interne. Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di ricostruzione, ma l’impatto è stato tale da richiedere un intervento immediato dei soccorsi.

Trasportato d’urgenza all’ospedale di Vicenza, il giovane è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione pediatrica, dove viene costantemente monitorato dai medici. Nonostante la gravità delle ferite riportate, le sue condizioni non sarebbero considerate in pericolo di vita.

L’episodio ha scosso l’ambiente sportivo locale, dove il 15enne è conosciuto come una delle giovani promesse della BMX vicentina.