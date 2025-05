Cade in mountain bike sul Summano: ferito ciclista

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

PIOVENE ROCCHETTE (VI) – Paura nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 30 maggio, per un incidente in mountain bike sul Monte Summano. Intorno alle 13.15, il Soccorso alpino di Schio è intervenuto per prestare aiuto a un ciclista 61enne vicentino, caduto mentre stava scendendo con il figlio lungo il sentiero che conduce verso la strada tra Velo d’Astico e Piovene Rocchette.

L’uomo ha riportato un trauma all’addome in seguito all’impatto. Una decina di soccorritori è salita fino al punto in cui si trovava l’infortunato, ha prestato le prime cure e lo ha caricato in barella per poi trasportarlo a piedi per circa un chilometro fino all’ambulanza.

Il ciclista è stato trasferito all’ospedale di Santorso per ulteriori accertamenti. Non è in pericolo di vita.