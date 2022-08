BRENDOLA – Arriva il buono spesa per le famiglie in difficoltà

Nuovo bando nel comune di Brendola, dove il comune ne ha indetto un secondo per assegnare buoni spesa alle famiglie in difficoltà economiche.

Dopo circa i 65 mila euro già erogati dal Comune di Brendola dall’inizio della emergenza Covid,

adesso con un residuo di 13.201 euro ancora disponibile, l’Amministrazione Comunale

ripropone l’iniziativa rivolta all’acquisto di alimenti.

“I buoni spesa, “una tantum” – spiega il neo assessore ai Servizi Sociali Gloria Dal Ferro – sono

modulati in base al nucleo familiare. In particolare – evidenzia – sono previsti “tagli” da 280,00

euro per nuclei famigliari composti da una persona fino a € 800 per le famiglie con 5 o più

componenti. Un piccolo aiuto concreto – conclude l’assessore – a sostegno delle famiglie

brendolane in difficoltà, considerato anche il periodo caratterizzato dagli aumenti delle bollette

di energia elettrica e gas”.

I requisiti per accedere al beneficio sono la residenza nel Comune, la cittadinanza italiana o di

un Paese dell’Unione Europea (per i cittadini extracomunitari il permesso di soggiorno CE), un

ISEE inferiore a 15 mila euro, non aver già beneficiato dei buoni spesa nel 2022, non essere

percettori di reddito o pensione di Cittadinanza per un importo superiore a euro 300,00 mensili.

Le domande per l’assegnazione dei buoni devono essere presentate entro il 30 settembre al

Comune di Brendola ed i moduli sono scaricabili anche dal sito internet del Comune

https://www.comune.brendola.vi.it/c024015/po/mostra_news.php?id=1311&area=H)

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi alla Persona al numero 0444-

406567 oppure inviare una mail all’indirizzo serviziallapersona@comune.brendola.vi.it.