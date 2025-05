Asiago, ecco i nuovi bonus bebè e sport

L’Amministrazione comunale di Asiago ha approvato importanti misure a favore delle famiglie residenti nel territorio per sostenere la natalità e incentivare la pratica sportiva tra i più giovani.



Novità assoluta per il 2025 è il bonus sport del Comune di Asiago, destinato a coprire – in tutto o in parte – le spese sostenute dalle famiglie per l’attività sportiva dei figli minorenni. Il contributo economico, destinato ai nuclei con un ISEE uguale o inferiore a 16 mila euro, potrà essere utilizzato per quote di iscrizione, tasse e acquisto di materiale tecnico richiesto dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute. È stato inoltre rifinanziato per il 2025 il bonus bebè, un contributo economico dedicato alle famiglie residenti che quest’anno hanno accolto, o accoglieranno, una nuova nascita. Il provvedimento intende offrire un supporto concreto alla genitorialità nei primi mesi di vita del neonato, contribuendo a coprire parte dei costi che i genitori devono affrontare in una fase delicata. L’Amministrazione comunale ricorda inoltre che, in aggiunta al bonus comunale, è possibile presentare domanda all’Inps per il bonus nuovi nati previsto dalla Legge di Bilancio 2025 per il triennio 2025/2027: importo una tantum di mille euro per i figli nati o adottati dal 1° gennaio 2025.



«Queste misure rappresentano un segnale concreto dell’impegno del Comune di Asiago nel sostenere le famiglie e promuovere uno stile di vita sano fin dalla giovane età. – dichiara Paolo Finco, Consigliere delegato per le Politiche della famiglia della Città di Asiago – Investire sui bambini e sui ragazzi significa investire sul futuro della nostra comunità».



Per maggiori informazioni sulle modalità di accesso ai contributi, è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Asiago o rivolgersi all’Ufficio Politiche Sociali (Tel. 0424/600280).