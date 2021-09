Bollette elettriche: aumenti anche del 40% nell’ultimo trimestre

Il Giornale di Vicenza riporta degli aumenti che ci saranno nelle bollette elettriche nell’ultimo trimestre del 2021. L’ufficialità arriverà solo il primo ottobre, con l’aggiornamento delle tariffe, ma tutti i cittadini devono stare pronti: nuclei familiari di quattro persone rischiano di avere aumenti pari a 500 euro l’anno. La stima è di 150 euro in più per l’elettricità e di 300 per il gas, pari quasi ad un 40% in più.

«La benzina oggi costa il 15,3% in più rispetto a inizio anno, il gasolio il 14,5%” dice Franco Conte, presidente regionale del Codacons, che aggiunge “E la spesa aumenterà ancora viste le previsioni di incremento del costo del barile del petrolio. Le bollette di gas ed elettricità, poi, sono sul piano inclinato, con una stangata stimata fino a 500 euro per una famiglia con due figli. Il governo dia seguito con i fatti alle parole di costernazione”.