Blitz dei Carabinieri: un arresto a Schio

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI





I Carabinieri delle Compagnia di Schio, nell’ambito del potenziamento dei servizi di controllo del

territorio, hanno arrestato un 35enne senza fissa dimora, con vari pregiudizi penali e di polizia.

Una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, impegnata in un servizio perlustrativo del centro storico

cittadino, procedeva al controllo di un soggetto il cui atteggiamento aveva destato sospetto negli

operanti. Nel corso delle fasi identificative ed i conseguenti accertamenti che venivano eseguiti dai

militari, emergeva che il 35enne era ricercato per l’esecuzione di un ordine di carcerazione per l’espiazione di una pena definitiva di un anno e due mesi emesso dalla Procura della Repubblica di Vicenza, riportata a seguito di una condanna definitiva per il furto di un ciclomotore (consumato a Vicenza nell’anno 2011) e per la ricettazione di alcuni gratta e vinci, asportati da una edicola di Valdagno nel 2016. Condotto presso gli uffici del Comando Compagnia, dopo le formalità di rito, l’arrestato veniva

condotto in carcere a Vicenza.