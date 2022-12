Benzina, i prezzi di oggi￼

Secondo giorno di quiete, oggi, sui listini dei prezzi consigliati di benzina carburanti alla pompa, secondo rialzo consecutivo per le quotazioni dei prodotti raffinati. Medie dei prezzi praticati alla pompa ancora in calo: benzina self service a 1,64 euro/litro, gasolio a 1,71 euro/litro.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,643 euro/litro (-4 millesimi, compagnie 1,643, pompe bianche 1,644), diesel a 1,709 euro/litro (-3, compagnie 1,708, pompe bianche 1,711). Benzina servito a 1,789 euro/litro (-3, compagnie 1,830, pompe bianche 1,707) diesel a 1,754 euro/litro (-4, compagnie 1,896, pompe bianche 1,772). Gpl servito a 0,768 euro/litro (invariato, compagnie 0,777, pompe bianche 0,757), metano servito a 2,414 euro/kg (-21, compagnie 2,414, pompe bianche 2,414), Gnl 2,223 euro/kg (+19, compagnie 2,278 euro/kg, pompe bianche 2,183 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,745 euro/litro (servito 2,010), gasolio self service 1,803 euro/litro (servito 2,065), Gpl 0,862 euro/litro, metano 2,388 euro/kg, Gnl 2,147 euro/kg. Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 555 euro per mille litri (+9, valori arrotondati), diesel a 724 euro per mille litri (+5, valori arrotondati). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1133,13 euro per mille litri, diesel a 1190,97 euro per mille litri. In allegato le tabelle con i prezzi praticati e le variazioni dei prezzi consigliati.