Benzina: ecco in Veneto dove regge lo sconto

Milano, ottobre 2026 – Con la fine dello sconto sulle accise, il prezzo del diesel è tornato a crescere sfondando sovente il tetto fissato da alcune compagnie, ma scorrendo i dati pubblicati dal Ministero e aggiornati al 12 ottobre, Facile.it ha scoperto che sulla rete stradale del Veneto ci sono ancora alcuni distributori dove è possibile fare il pieno, in modalità self, ad un prezzo inferiore ai 2,20 €/litro.

Lo studio realizzato da Facile.it ha preso in esame tutti i distributori censiti dal Mimit nella regione che hanno comunicato un aggiornamento di prezzo dal 5 ottobre in poi per il gasolio e/o per la benzina verde, escludendo quelli delle autostrade. Secondo le stime, il 23% è riuscito a rimanere ancora sotto al tetto, il che, in valori assoluti, si traduce in circa 377 distributori su oltre 1.662 oggetto di analisi. Da vedere se il rinnovato sconto messo in atto da alcuni distributori cambierà, nei prossimi aggiornamenti, la situazione.

Per quanto riguarda la benzina, invece, la situazione è più rosea e i benzinai che riescono a stare sotto la soglia dei 2 euro al litro sono circa 855 (51%).

La mappa provinciale

Come si articola la situazione a livello provinciale? Per il gasolio, gli automobilisti più fortunati sono quelli della provincia di Vicenza, area dove il 28% dei distributori analizzati ha mantenuto il prezzo al di sotto della soglia dei 2,20 euro al litro.

Al secondo posto si posiziona la provincia di Venezia, (qui il 26% dei distributori analizzati ha ancora un prezzo inferiore al “tetto”), al terzo la provincia di Rovigo (23%).

Valori al di sotto della media regionale per le province di Verona (22%), Belluno (20%) e Padova (19%).

Chiude la classifica la provincia di Treviso, area dove il 18% dei distributori analizzati offriva un prezzo del gasolio inferiore ai 2,20 euro al litro.

Per la benzina la situazione è più rosea; in vetta alla classifica si trova la provincia di Padova, area dove il 59% dei distributori analizzati aveva, alla data di rilevazione, un prezzo in modalità self inferiore ai 2 euro al litro.

Al secondo posto Venezia (57%),seguita da Vicenza (53%). Valori sotto alla media regionale per Rovigo (48%), Treviso (47%) e Verona (45%). Ultimo posto per la provincia di Belluno, dove solo il 36% dei distributori analizzati ha mantenuto il prezzo della benzina al di sotto dei 2 euro al litro.

Il prezzo del carburante

Analizzando i dati ufficiali del Mimit aggiornati al 14 ottobre 2026, il prezzo medio della benzina in Veneto sulla rete stradale è, in modalità self, oggi è pari a 2,031 euro al litro. Per il gasolio, invece, il prezzo medio è pari a 2,251 euro al litro.



Provincia Distributori con prezzo gasolio inferiore a 2,2€/litro* (numero) Distributori con prezzo gasolio inferiore a 2,2€/litro* (%) Belluno 19 20% Padova 61 19% Rovigo 26 23% Treviso 53 18% Venezia 65 26% Verona 69 22% Vicenza 84 28% Veneto 377 23%