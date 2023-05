BASSANO – Sicurezza in ospedale: inaugurato il posto di Polizia al San Bassiano

Oggi l’inaugurazione dei nuovi spazi, collocati nell’atrio dell’ospedale in un punto di facile accesso

e dal quale è facilmente raggiungibile tutta la struttura. Oltre al mattino d’ora in avanti sarà aperto anche in alcuni pomeriggi durante la settimana. Il Direttore Generale dell’ULSS 7 Pedemontana

Carlo Bramezza: «Una presenza che dà serenità a tutto il personale sanitario e tutela i cittadini»

È stato inaugurato oggi il nuovo Posto di Polizia all’ospedale San Bassiano, ora collocato in locali più ampi e accoglienti, strutturati per garantire una migliore privacy e posizionato in un punto strategico, nell’atrio dell’ospedale, da dove le forze dell’ordine possono raggiungere con grande rapidità sia l’attiguo Pronto Soccorso, sia i reparti, oltre alle aree di passaggio del pubblico.

Il tutto con un orario più ampio di apertura: oltre alla consueta attività dalle 7.00 alle 13.00, infatti, il nuovo Posto di Polizia sarà attivo anche in alcuni pomeriggi durante la settimana, garantendo così una presenza maggiore delle forze dell’ordine in ospedale per tutto il giorno.

«La presenza della Polizia di Stato all’interno delle maggiori strutture ospedaliere del Paese rappresenta un elemento cardine, una delle priorità nelle attività di prevenzione e di accertamento dei reati che la nostra Istituzione pone sistematicamente in essere, in stretta sinergia con le Autorità sanitarie – ha evidenziato il Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori –. Anche nella nostra Provincia, pertanto, sono state implementate le attività di prevenzione e di controllo nei Presìdi della Polizia di Stato presso i Pronto Soccorso delle Aziende Ospedaliere, d’intesa con i Direttori Generali delle USSL. In questo contesto il Posto di Polizia dell’Ospedale Civile San Bassiano di Bassano del Grappa, nei giorni lavorativi, verrà mantenuto aperto anche per alcuni pomeriggi della settimana, oltre al consueto orario di apertura mattutino. Ciò consentirà di mantenere una più costante presenza della Polizia, a disposizione dell’utenza e dei sanitari, nell’ottica di garantire a tutti una maggiore sicurezza».

Un impegno aggiuntivo che rappresenta un importante elemento di garanzia e serenità sia per gli operatori sanitari sia per gli utenti, come sottolinea il Direttore Generale dell’ULSS 7 Pedemontana Carlo Bramezza: «Ringrazio il Questore per la sensibilità che ha dimostrato nei confronti della nostra Azienda e in generale sul tema delle aggressioni agli operatori sanitari. A differenza di altri ospedali, al San Bassiano non si sono mai verificate aggressioni fisiche, ma anche in questo ambito fondamentale è la prevenzione e una presenza più estesa delle Forze dell’Ordine in ospedale, e anche più visibile grazie al nuovo ufficio, è sicuramente preziosa in questo senso. Rimane il fatto che quanti solo tre anni fa venivano definiti eroi troppe volte oggi sono bersaglio, se non di aggressioni, comunque di critiche gratuite e toni che sicuramente non merita chi ha scelto di dedicare la propria vita alla cura e assistenza dei malati. In un momento storico in cui medici e infermieri sono figure sempre più ricercate, credo che sia anche una responsabilità collettiva sostenere chi ha scelto questa strada e incoraggiare altri a seguirla, dimostrando apprezzamento e gratitudine per le professioni sanitarie».