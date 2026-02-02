Bassano – Insediato il nuovo comandante della Polizia Locale Berti

«Dopo un periodo di riassetto e di transizione, da oggi prende avvio una nuova fase per la nostra Polizia Locale. Contiamo sull’esperienza del nuovo Comandante per garantire alla città un servizio che non deve soltanto essere assicurato, ma ulteriormente rafforzato, puntando sulla sicurezza di prossimità, sulla prevenzione del disagio giovanile e sul presidio costante del territorio».

Con queste parole il sindaco di Bassano del Grappa, Nicola Finco, ha presentato alla stampa il nuovo comandante della Polizia Locale, Ivano Berti, residente a Mirano e proveniente dal Comune di Civitavecchia, che ha assunto formalmente oggi l’incarico presso il Comando di via Vittorelli.

«Il nuovo Comandante – ha proseguito il Sindaco Finco – arriva da una realtà importante e, grazie alle precedenti esperienze maturate in diversi Comandi del Triveneto, conosce già bene il nostro territorio. Nel ringraziare anche il Vice Comandante Davide Bertoncello per l’ottimo lavoro svolto fino a oggi in qualità di reggente del Comando, siamo pronti a lavorare per garantire a Bassano una struttura di Polizia Locale stabile e funzionale alle esigenze dei cittadini. A breve organizzeremo un incontro con i presidenti di quartiere e svilupperemo ulteriormente il servizio di Polizia Locale».

«Ringrazio il Sindaco – ha dichiarato l’Assessore alla Sicurezza Alessandro Campagnolo – perché è stato di parola nel creare le migliori condizioni per un lavoro efficace al servizio della città. Con il nuovo Comandante già ci conoscevamo e il suo arrivo a Bassano è stato una piacevole sorpresa. Sono convinto che rappresenterà un’ottima novità per la Polizia Locale».

La parola è quindi passata al nuovo Comandante, Ivano Berti, che ha ripercorso la propria carriera e condiviso le sensazioni di questo nuovo inizio: «Sono orgoglioso di essere a Bassano del Grappa, una città importante e conosciuta per la sua bellezza e la sua storia. È una città che ho sempre frequentato e che, per questo, vivo come un ritorno a casa. Arrivo da una realtà complessa come Civitavecchia, porto di Roma e snodo centrale di scambi e trasporti, dove ho collaborato in modo proficuo con le diverse forze dell’ordine e con amministrazioni comunali di ogni colore politico. Ringrazio il Sindaco per la fiducia e l’intero Comando per la disponibilità già dimostrata»