BASSANOCRONACAVICENZA e PROVINCIA
2 Febbraio 2026 - 14.35

Bassano – Evade dai domiciliari per comprare le sigarette: denunciato 34enne

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Evade dalla misura della detenzione domiciliare per “comprare le sigarette”: la Polizia di Stato di Bassano del Grappa lo denuncia

Alle ore 07.45 del 01.02.2026, personale dipendente del locale Settore U.C.T. procedeva al controllo domiciliare di un 34enne, domiciliato a Bassano del Grappa, gravato da numerose segnalazioni di Polizia per reati contro il patrimonio e oggetto di misura di detenzione domiciliare per il reato di truffa.

La PG operante, giunta presso l’abitazione dell’interessato, suonava il campanello senza ottenere alcuna risposta; la porta condominiale risultava aperta.

Poco dopo, l’uomo faceva capolino dall’angolo dell’immobile, provenendo da via Gamba.

Lo stesso, indossava ciabatte, pantaloni della tuta, giubbotto verde e cappello di lana scuro, e teneva in mano un pacchetto di sigarette che dichiarava di aver appena acquistato.

Il soggetto, alla vista degli Operanti, chinava lo sguardo ed esclamava: “NOOO, ANCORA…”.

Successivamente, lo stesso seguiva gli Operatori presso gli Uffici del Commissariato di Bassano del Grappa al fine di consentire l’espletamento delle attività di Polizia giudiziaria a suo carico.

Alla luce di quanto sopra, contattato il P.M. di turno presso la Procura Berica, l’uomo veniva deferito all’A.G. in stato di libertà per il reato di evasione.

Infine, come disposto dal Pubblico Ministero, veniva riaccompagnato presso il suo domicilio dove veniva data nuovamente esecuzione alla misura detentiva.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Bassano - Evade dai domiciliari per comprare le sigarette: denunciato 34enne | TViWeb Bassano - Evade dai domiciliari per comprare le sigarette: denunciato 34enne | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy