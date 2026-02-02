Bassano – Evade dai domiciliari per comprare le sigarette: denunciato 34enne
Evade dalla misura della detenzione domiciliare per “comprare le sigarette”: la Polizia di Stato di Bassano del Grappa lo denuncia
Alle ore 07.45 del 01.02.2026, personale dipendente del locale Settore U.C.T. procedeva al controllo domiciliare di un 34enne, domiciliato a Bassano del Grappa, gravato da numerose segnalazioni di Polizia per reati contro il patrimonio e oggetto di misura di detenzione domiciliare per il reato di truffa.
La PG operante, giunta presso l’abitazione dell’interessato, suonava il campanello senza ottenere alcuna risposta; la porta condominiale risultava aperta.
Poco dopo, l’uomo faceva capolino dall’angolo dell’immobile, provenendo da via Gamba.
Lo stesso, indossava ciabatte, pantaloni della tuta, giubbotto verde e cappello di lana scuro, e teneva in mano un pacchetto di sigarette che dichiarava di aver appena acquistato.
Il soggetto, alla vista degli Operanti, chinava lo sguardo ed esclamava: “NOOO, ANCORA…”.
Successivamente, lo stesso seguiva gli Operatori presso gli Uffici del Commissariato di Bassano del Grappa al fine di consentire l’espletamento delle attività di Polizia giudiziaria a suo carico.
Alla luce di quanto sopra, contattato il P.M. di turno presso la Procura Berica, l’uomo veniva deferito all’A.G. in stato di libertà per il reato di evasione.
Infine, come disposto dal Pubblico Ministero, veniva riaccompagnato presso il suo domicilio dove veniva data nuovamente esecuzione alla misura detentiva.