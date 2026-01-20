Bassano – Ecstasy e ketamina in casa: arrestato 29enne, poi scarcerato

Controllo di routine che si trasforma in un arresto per droga nel pomeriggio di venerdì 17 gennaio a Bassano del Grappa. Intorno alle 16.30, lungo Largo Parolini, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza – settore U.C.T. – hanno fermato un cittadino italiano classe 1996, già noto alle forze dell’ordine per precedenti segnalazioni legate agli stupefacenti.

Durante il controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di quattro pasticche di ecstasy/MDMA, di colore rosa e a forma di “testa di tigre”, con la scritta “KENZO”, custodite all’interno di un piccolo barattolo metallico. Le compresse avevano un peso netto complessivo di 1,95 grammi. Nella sua disponibilità è stato inoltre rinvenuto un involucro in plastica trasparente contenente sostanza polverosa bianca, riconducibile alle caratteristiche della ketamina, per un peso di 7,86 grammi.

Alla luce di quanto emerso, gli operatori hanno esteso gli accertamenti all’abitazione del giovane. Nel corso della perquisizione domiciliare, effettuata nella stanza da letto in uso esclusivo all’indagato, è stato trovato un ulteriore vasetto contenente ketamina in polvere, per un peso netto di 4,56 grammi. Su una mensola della scrivania è stata poi rinvenuta una scatolina in legno con altra sostanza della stessa tipologia (0,79 grammi), due frammenti di hashish di colore marrone per un peso complessivo di 0,97 grammi, un bilancino digitale di precisione funzionante e sporco di sostanza stupefacente, oltre a un pezzetto di carta bianca presumibilmente utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Sulla base degli elementi raccolti, gli agenti hanno proceduto all’arresto del 29enne per violazione dell’articolo 73, quinto comma, del D.P.R. 309/90 in materia di sostanze stupefacenti. Al termine dell’attività di polizia giudiziaria, su disposizione del pubblico ministero di turno, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, dove vive con la madre, in attesa del rito direttissimo.

Nella giornata di lunedì 19 gennaio, il giudice ha convalidato l’arresto ma ha disposto l’immediata liberazione dell’indagato, applicando la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte alla settimana, individuata nello stesso Commissariato di Bassano del Grappa.