BASSANO – Controlli della polizia, 6 provvedimenti

Si è conclusa nella mattinata di ieri una ulteriore fase delle operazioni di Controllo Straordinario del territorio disposte con ordinanza dal questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori ed iniziate nella giornata di martedì.

Le attività di polizia, discusse in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, si sono concentrate nelle “aree a rischio” del territorio comunale di Bassano del Grappa, nell’ambito del progetto di mantenere costante la presenza delle forze dell’ordine su tutto il territorio provinciale, mediante l’effettuazione di sistematiche e mirate attività di prevenzione generale e di controllo di Pubblici Esercizi in quei contesti comunali dove i sindaci hanno segnalato alle Autorità Provinciali – prefetto e questore – la presenza di particolari problematiche attinenti alla sicurezza urbana.

Controlli specifici, inoltre, sono stati effettuati durante due posti di controllo predisposti lungo le principali arterie stradali di ingresso in città, così come sono stati ispezionati i principali parchi pubblici del centro cittadino.

Lo scopo di queste attività operative è quello di contrastare, mantenendo una elevata visibilità della presenza delle forze di polizia, quei fenomeni di illegalità che causano una diffusa percezione di “insicurezza” nei cittadini, quali lo spaccio di stupefacenti, i reati contro il patrimonio ed in generale i fenomeni di microcriminalità connessi ai reati di tipo predatorio.

Nel corso delle varie fasi dell’operazione di polizia – effettuate con l’impiego di uomini e donne appartenenti al Commissariato di Bassano del Grappa, alla Guardia di Finanza, alla polizia locale ed al Reparto Prevenzione del Crimine della Polizia di Stato – sono stati controllati 21 autoveicoli e 47 persone, di cui 15 straniere e 9 con precedenti.

Al termine delle attività operative il questore ha adottato sei provvedimenti, ovvero un foglio di via obbligatorio dal Comune, tre ordini di allontanamento dal territorio nazionale e un avviso orale.