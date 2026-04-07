Bassano, ciclista travolta da un’auto: volo di otto metri, elitrasportata in gravi condizioni

Grave incidente nel pomeriggio a Bassano del Grappa, all’incrocio tra via Rosmini e via Aldo Moro. Una donna del 1974, residente a Pove del Grappa, è stata investita da un’auto mentre si trovava in bicicletta.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava attraversando quando è stata colpita in pieno dal veicolo, venendo sbalzata a circa otto metri di distanza sull’asfalto.

Immediato l’intervento del Suem 118, che ha inviato sul posto i soccorsi e attivato l’elisoccorso. Le condizioni della ciclista sono apparse da subito molto gravi: i sanitari hanno riscontrato un politrauma importante.

Dopo le prime cure sul posto, la donna è stata trasferita d’urgenza in elicottero all’ospedale di Vicenza, dove è stata presa in carico dai medici.

Resta da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.