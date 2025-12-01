STREET TG
1 Dicembre 2025 - 11.23

BANCA DELLE TERRE VENETE CONTRO LE FRODI DIGITALI: CONOSCERE PER DIFENDERSI MEGLIO

Elisa Santucci
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI




Nel mese che il Ministero dell’Economia e delle Finanze dedica all’educazione finanziaria, Banca delle Terre Venete ha organizzato, presso la sede della Fondazione Studi Universitari di Vicenza e in collaborazione con la Polizia di Stato, un convegno dedicato al tema delle truffe e delle frodi informatiche. Un’iniziativa pensata per rafforzare la consapevolezza dei clienti e offrire strumenti concreti per proteggere i propri risparmi in un contesto in cui le operazioni digitali stanno superando sempre più l’utilizzo dello sportello fisico, segnando al contempo un gesto di vicinanza della banca verso i propri soci. Di Elisa Santucci

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

BANCA DELLE TERRE VENETE CONTRO LE FRODI DIGITALI: CONOSCERE PER DIFENDERSI MEGLIO | TViWeb BANCA DELLE TERRE VENETE CONTRO LE FRODI DIGITALI: CONOSCERE PER DIFENDERSI MEGLIO | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy