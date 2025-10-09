ATTUALITA'ECONOMIA
9 Ottobre 2025 - 14.56

Azienda tedesca cerca fornitori italiani: opportunità per le imprese vicentine della meccanica di precisione

REDAZIONE
Una rinomata azienda tedesca con sedi in oltre 30 Paesi sta ricercando fornitori italiani qualificati da incontrare presso la propria sede in Germania.

Le imprese vicentine interessate possono contattare Made in Vicenza entro il 14 ottobre

Aziende della meccanica di precisione cercasi. Made in Vicenza, Azienda Speciale della Camera di Commercio, in collaborazione con le Associazioni di Categoria e con DEinternational Italia, società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica di Milano (AHK Italien), sta organizzando una missione in Baviera rivolta a imprese vicentine della meccanica, altamente qualificate, con l’obiettivo di favorire l’incontro diretto con la divisione acquisti di una rinomata azienda tedesca con sedi in oltre 30 Paesi, leader globale nella produzione di strumentazione analitica, impianti di processo e sistemi di pompaggio per l’industria. 

L’azienda tedesca infatti sta attualmente ricercando e selezionando fornitori italiani qualificati da incontrare presso la propria sede in Germania (Baviera) in data 2 dicembre 2025.

Tra le categorie merceologiche di interesse figurano la produzione di componentistica meccanica di precisione, parti in lamiera e involucri metallici arrotondati, strutture saldate di grandi dimensioni, componenti in ceramica tecnica, alberi di collegamento in acciaio inox, componenti in gomma e gomma-metallo e molto altro: l’elenco completo e dettaglio è disponibile sul sito di Made in Vicenza all’indirizzo www.madeinvicenza.it.

Sempre sul sito di Made in Vicenza le imprese possono presentare la propria candidatura, entro il 14 ottobre.

