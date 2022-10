PADOVA – Avevano aggredito professore universitario: denunciati due ventenni

Qualche giorno fa, il direttore della Clinica Ginecologica dell’Azienda Ospedaliera, Roberto Tozzi, è stato aggredito e pestato da ignoti. Ora, dopo delle attente indagini, sono finiti nei guai due ventenni residenti a Noventa Padovana.

La denuncia per lesioni è scattata solo per uno dei due, un operaio serbo bosniaco di vent’anni, denunciato per lesioni volontarie. Mentre l’amico italiano, che ha atteso in auto, è stato denunciato per favoreggiamento. I due rischiano anche la denuncia per omissione di concorso.

L’aggressione era avvenuta sabato sera, vi via Brechet. I due avevano affiancato il conducente, quindi l’avrebbero riempito di botte. I fatti si sono svolti davanti a numerosi testimoni, motivo per cui i due colpevoli sono stati identificati.