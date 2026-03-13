Auto sale sul marciapiede e investe due pedoni a Thiene: ferita una coppia

Momenti di paura nella mattinata di venerdì 13 marzo a Thiene, dove un’auto è salita sul marciapiede investendo due pedoni. L’incidente è avvenuto intorno alle 10.20 in Viale Bassani, nei pressi della rotatoria con Via Monte Grappa.

Secondo una prima ricostruzione, una Toyota Yaris guidata da R.S., 75enne residente a Thiene, stava percorrendo viale Bassani in direzione di via Monte Grappa. Giunta all’altezza dell’attraversamento pedonale, a pochi metri dalla rotatoria tra le due strade, per cause ancora in corso di accertamento l’auto ha improvvisamente deviato verso destra, salendo sul marciapiede.

La vettura ha quindi percorso alcuni metri sul percorso pedonale, investendo una coppia di coniugi che stava camminando. I due pedoni sono stati caricati sul cofano e poi sbalzati in avanti di alcuni metri, cadendo violentemente a terra.

L’auto ha proseguito la propria corsa fermandosi poco dopo sull’aiuola spartitraffico di via Monte Grappa.

Sul posto sono intervenute due pattuglie del Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino, che hanno effettuato i rilievi del sinistro e gestito la viabilità. Presenti anche **due ambulanze e l’automedica del SUEM 118 di Santorso.

Dopo le prime cure sul posto, i due pedoni e la conducente dell’auto sono stati stabilizzati e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso in codice giallo.

L’incidente ha provocato pesanti rallentamenti al traffico nella zona, tornato alla normalità solo intorno alle 12.00. Gli agenti stanno ora lavorando per chiarire con precisione la dinamica e le cause dell’uscita di strada del veicolo.