Auto prende fuoco nel Vicentino: conducente si salva in tempo

Intervento dei Vigili del fuoco la notte scorsa, intorno all’ 1:30, per spegnere l’incendio di un’auto, alimentata a gasolio, in via Marco Guadagnin, a Breganze (VI).

L’autista accortosi delle fiamme è sceso immediatamente dal mezzo ed ha chiamato immediatamente il 115.

L’intervento della squadra giunta sul posto, da Bassano del Grappa, ha consentito di spegnere il rogo e mettere in sicurezza lo scenario.

Il soccorso è terminato dopo un’ora