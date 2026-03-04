Auto fuori strada ad Arzignano: 34enne estratto dai Vigili del Fuoco dopo oltre un’ora: è grave (video)
ARZIGNANO – Incidente stradale nella serata di martedì 4 marzo lungo via Ghisa. I Vigili del Fuoco di Arzignano sono stati allertati dalla Sala Operativa Provinciale a seguito di un sinistro che ha coinvolto un’autovettura.
Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, il veicolo è uscito di strada, abbattendo il muro di recinzione di una proprietà privata e terminando la corsa sul fianco sinistro all’interno di un giardino.
I Vigili del Fuoco hanno lavorato per oltre un’ora per estrarre il conducente, un 34enne, rimasto incastrato nell’abitacolo con le gambe bloccate dal cruscotto. Le operazioni di messa in sicurezza dell’area sono proseguite fino a oltre la mezzanotte.
Il conducente in gravi condizioni (con fratture multiple) è stato preso in carico dal personale del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso.