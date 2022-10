Pericolo scampato in extremis per una famiglia di Schio la scorsa notte alle 3. Il conducente si è accorto che qualcosa non andava e si è fermato. L’auto ha preso fuoco e l’uomo, che si trovava con la moglie e una figlia piccola, è uscito dal veicolo prima che questo si incendiasse. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Schio.