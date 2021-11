Attenzione alla mail: in atto campagna di phishing con finte mail della polizia

A mettere in guardia gli utenti è la stessa Polizia di Stato dalla pagina facebook Commissariato di PS Online. “È in atto una campagna di #phishing attraverso una falsa email -scrivono- contenente il seguente avviso a firma del #CapodellaPolizia Lamberto Giannini: “INDAGINE GIUDIZIARIA TUTELA DEI MINORI. Sei sanzionato da una denuncia. Ti preghiamo di prendere nota dei fatti di cui sei accusato, quindi contattaci altrimenti dovremmo procedere alla sua interpellanza. – documento allegato Lamberto Giannini capo della Polizia”. Si tratta di una falsa email finalizzata, verosimilmente, a carpire dati personali, richiedere pagamenti non dovuti o ancora, infettare i dispositivi della vittima con pericolosi virus informatici. La Polizia Postale raccomanda di non dare alcun seguito a tali email, evitare di entrare in contatto con i truffatori ed astenersi dal fornire i propri dati personali o dall’aprire qualunque tipo di allegato.