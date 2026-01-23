Atene travolta dal fango: Grecia travolta dalla tempesta Harry

Le strade di Atene si sono trasformate in veri e propri torrenti di fango, trascinando via quasi tutto ciò che incontravano sul loro cammino, comprese le auto. Nel video pubblicato oggi, si vede una donna che cercava di attraversare una via rischiando di essere travolta, salvata all’ultimo momento grazie al coraggio di alcuni residenti.

La tempesta, chiamata Harry, ha colpito la città mercoledì 22 gennaio 2026 con piogge torrenziali definite dai meteorologi “estreme”. Le autorità confermano due vittime: un membro della guardia costiera e un residente locale.

Secondo Kostas Lagouvardos, direttore della ricerca dell’Osservatorio Nazionale di Atene, “le precipitazioni in Attica sono state molto intense. Abbiamo registrato 120-170 mm di pioggia in 24 ore, cifre che rappresentano circa il 40% delle precipitazioni annuali totali in Grecia, quasi il totale di sei mesi”.

Nelle zone più colpite, come il comune di Glyfada, alla periferia della capitale, le strade sono diventate irriconoscibili: macerie, pietre e fango ovunque. I residenti, armati solo di picconi e pale, hanno cercato di recuperare le loro auto sommerse dai detriti. “L’acqua ha iniziato a scendere lungo la strada, trascinando con sé parte del pendio. Non abbiamo avuto tempo di fare nulla, non siamo riusciti a salvare nulla”, ha raccontato un cittadino locale.

Giovedì mattina sono stati inviati escavatori e squadre di emergenza per liberare le strade e iniziare le operazioni di bonifica, che potrebbero durare diversi giorni. Il sindaco ha dichiarato lo stato di emergenza nel comune, sottolineando che “quello che stiamo vivendo non ha precedenti nella nostra città, per intensità e rapidità”.

Le autorità invitano i cittadini alla massima prudenza e continuano a monitorare le condizioni meteorologiche per eventuali nuove ondate di maltempo.