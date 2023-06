Assemblea annuale per i Consulenti del Lavoro

L’annuale assemblea per l’approvazione del bilancio sarà preceduta da un convegno sull’evoluzione tecnologica nella consulenza e nel mercato del lavoro.

Grazie alla vivacità e all’intraprendenza dell’imprenditoria vicentina, la nostra provincia registra tra i migliori risultati economici del mercato non solo nazionale. Performance dovute alla rapidità con la quale le aziende hanno saputo evolversi ai nuovi modelli industriali, ma non solo, come spiega Franco Bastianello, presidente dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Vicenza: “Le aziende in questi ultimi anni si sono fortemente evolute sul piano organizzativo e si sono strutturate dal punto di vista tecnologico anche per tutto ciò che riguarda la parte non strettamente dedicata alla produzione. Se vogliamo essere alla loro altezza anche noi dobbiamo spingere su questo tasto, che sta impattando fortemente sia nella consulenza sia nel mercato del lavoro”. Questo è il motivo per cui l’annuale assemblea dell’Ordine, che avrà luogo venerdì prossimo 23 giugno, alle 17.00 a Sovizzo, in Villa Curti, sarà preceduta alle 15.00 dal convegno: “L’evoluzione tecnologica, nuove opportunità”, che vedrà in veste di relatore il sociologo, docente e formatore Franco Amicucci, presidente di Skilla.

A seguire, come detto, l’annuale assemblea nel corso della quale Bastianello riassumerà le varie iniziative svolte tra le quali, oltre ai consueti convegni sui temi legati alla professione, spicca la decima edizione del corso di formazione in consulenza del lavoro, organizzato dall’Ordine vicentino in collaborazione con l’Università di Verona.

Al termine della relazione gli iscritti saranno chiamati a votare il Bilancio consuntivo 2022. Nel corso della cena che seguirà i lavori, come consuetudine, verrà consegnato l’Attestato d’iscrizione all’Ordine ai 12 neo abilitati che si sono iscritti negli ultimi 12 mesi.