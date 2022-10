Asilo nido Turra, l’Inglesina dona cinque passeggini

A fine agosto un’improvvisa perdita d’acqua nel magazzino dell’asilo nido Turra, qualche giorno prima della riapertura del servizio aveva danneggiato molto materiale destinato ai bambini, tra cui pannolini, una parte dei giochi, i tappetini per le attività e alcuni passeggini che in passato erano stati donati dai genitori.

L’assessorato all’istruzione ha provveduto a rifornire l’asilo del necessario in tempo per la riapertura di settembre. Non è stato però possibile sostituire i passeggini acquistati dai genitori perché di norma questa attrezzatura non è prevista nella dotazione del materiale scolastico.

Fondamentale, quindi, il generoso gesto della ditta vicentina Inglesina Baby S.p.A che in tempi velocissimi ha donato e consegnato cinque passeggini di ultima generazione, per andare incontro alle esigenze del nido.

“Plaudo – dichiara l’assessore all’istruzione Cristina Tolio – alla sensibilità dimostrata dalla signora Bruna Groppo Tomasi, proprietaria di Inglesina, e alla rapidità con cui ha risposto all’esigenza del nido, donando cinque passeggini utilissimi all’inserimento dei bambini più piccoli. Pur non essendo prevista la dotazione di tali materiali negli asili nido, sarà mia cura adoperarmi per sostituire anche nelle altre strutture i passeggini più usurati appena possibile”.

“Siamo lieti – commenta a sua volta Bruna Groppo Tomasi – di aver contribuito con questo piccolo gesto al ripristino di un servizio essenziale per l’asilo e di poter donare comfort e sicurezza ai bambini che utilizzeranno i passeggini”.