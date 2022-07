ASIAGO – L’albergatore green Michil Costa dialoga con il sindaco

Arriva ad Asiago Michil Costa, albergatore ‘green’, ambientalista e visionario, per la presentazione del suo libro “Il FuTurismo: un accorato appello contro la monocultura turistica” (Ed. Raetia).

A dialogare con l’autore ci sarà il sindaco della Città di Asiago, Roberto Rigoni Stern.

Un evento che accende ancora una volta i riflettori sulle nuove forme di turismo sostenibile ed educato ai valori del luogo, sui nuovi modelli di ospitalità, e soprattutto sul rapporto uomo-ambiente-turismo, temi di primo piano per le località di montagna come Asiago.

L’incontro risponde per le sue tematiche alle esigenze di sensibilizzazione del progetto dell’Amministrazione comunale “Asiago Go Green” che vede nel turismo educato ai valori della montagna, una leva strategica per rendere sempre di più Asiago meta e destinazione sostenibile tutto l’anno.

«Sono molto felice di incontrare Michil Costa, albergatore di fama e noto operatore turistico dell’Alto Adige che ha da sempre assunto una visione critica delle modalità con cui si è sviluppata la montagna dolomitica in questi anni di grande fervore e di eccessivi investimenti, a volte smodati. – dichiara il sindaco della città di Asiago, Roberto Rigoni Stern – Ci accomuna la visione di sostenibilità del turismo, il rispetto dell’ambiente, la concezione del contenimento delle espansioni urbanistiche per la preservazione del territorio, risorsa primaria per fare turismo, unitamente al rispetto delle tradizioni e delle usanze locali quali forze propulsive per uno sviluppo economico equilibrato del territorio».

Michil Costa, con la sua famiglia gestisce l’Hotel La Perla (membro di The Leading Hotels of the World) e il Berghotel Ladinia, e da qualche anno anche lo storico Albergo Posta Marcucci in Val D’Orcia; è inoltre presidente della “Maratona dles Dolomites”. Nel 2007 ha fondato con la sua famiglia la Costa Family Foundation che promuove progetti di sviluppo per donne e bambini in Africa, Asia e Sud America.

L’evento, che rientra tra gli appuntamenti della rassegna letteraria “Aperitivo con l’autore” organizzata dalla Libreria Giunti di Asiago, è in programma venerdì 29 luglio alle ore 17.30 in Piazza Carli, in caso di maltempo al Palazzo del Turismo Millepini.