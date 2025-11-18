Asiago Dop, 7 medaglie ai World Cheese Awards

L’Asiago Dop si è aggiudicato sette medaglie ai World Cheese Awards 2025, la più grande competizione mondiale del settore, svoltasi quest’anno a Berna in Svizzera.

Il riconoscimento più prestigioso va all’Asiago Dop Stravecchio, con tre medaglie d’oro.Altre tipologie, dal Fresco al Mezzano, hanno ottenuto quattro medaglie di bronzo. Nell’edizione dei record, con la partecipazione di 5.244 formaggi provenienti da 46 Paesi, l’Asiago Dop ottiene la migliore prestazione di sempre. Le tre medaglie d’oro per lo Stravecchio sono state assegnate alle produzioni dei soci vicentini Latteria Villa di Castelgomberto, Latteria Sociale di Trissino e trentini di Casearia Monti Trentini.

Le quattro medaglie di bronzo sono andate all’Asiago Fresco di Latteria Sociale di Castelnovo, all’Asiago Fresco Prodotto della Montagna 40 giorni e Asiago Fresco Prodotto della Montagna filiera Grün Alpe entrambi del Caseificio Pennar e all’Asiago Mezzano del Caseificio Sociale Casona di Pozzoleone.

“I risultati ottenuti ai World Cheese Awards 2025 confermano la capacità dei soci di esprimere livelli di eccellenza riconosciuti su scala internazionale e la forza della nostra specialità, espressione autentica del territorio d’origine e del sapere caseario che la distingue”, sottolinea Fiorenzo Rigoni, presidente del Consorzio Tutela Formaggio Asiago. ANSA VENETO