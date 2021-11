Asciugatrice in fiamme, intervengono i pompieri

Alle 15:00, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Campanile a Chiampo per l’incendio di un’asciugatrice posta all’interno di un garage. I pompieri arrivati da Arzignano, hanno spento le fiamme, evitando il coinvolgimento di tutta l’abitazione composta da due appartamenti il cui vano scale è stato invaso dal fumo. I vigili del fuoco hanno prestato il primo soccorso al proprietario del garage, somministrando ossigeno, il quale nel tentativo di spegnere le fiamme ha respirato del fumo. Le cause di probabile natura elettrica sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 16, dopo l’aereazione dei locali invasi dal fumo.