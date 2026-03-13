CRONACAVICENZA e PROVINCIA
13 Marzo 2026 - 9.43

Arzignano, uomo gravemente ferito dopo una lite in via Magellano

REDAZIONE
In aggiornamento

Ore 21.10 – Arzignano. Intervento dei soccorsi ieri sera in via Magellano per una violenta lite tra due uomini di probabile nazionalità indiana.

Secondo le prime informazioni, durante il diverbio uno dei due avrebbe colpito ripetutamente l’altro con un bastone. La vittima ha riportato traumatismi multipli e un grave trauma cranico, si trova in condizioni critiche.

I sanitari intervenuti sul posto hanno prestato le prime cure e trasportato l’uomo al Pronto Soccorso di Arzignano, dove è attualmente in fase di stabilizzazione. Il paziente è stato intubato, stabilizzato e trasferito in rianimazione al San Bortolo di Vicenza, in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto e cercando di chiarire le responsabilità dei soggetti coinvolti.

