Arzignano, lavori in corso in via Calpeda per la riqualificazione della rete dell’acquedotto

Proseguono in linea con la tabella di marcia i lavori per la riqualificazione della rete dell’acquedotto in via Calpeda ad Arzignano con l’obiettivo di eliminare le perdite e preservare la risorsa idrica.

Nei giorni scorsi il vice presidente di Acque del Chiampo, Guglielmo Dal Ceredo, e il direttore generale, Andrea Chiorboli, hanno effettuato un sopralluogo al cantiere in corso per la sostituzione di tre condotte dell’acquedotto: un intervento che comporta la chiusura di un ampio tratto della strada fino al termine del cantiere, previsto per la metà di giugno.

Il transito è comunque garantito ai frontisti; i residenti dai civici 25 al 35 e dal 46 al 50, direttamente interessati dall’avanzamento del cantiere, potranno subire temporanee limitazioni dell’accesso alle proprie abitazioni.

Per quanto possibile, in funzione dell’andamento dei lavori, dal venerdì sera al lunedì mattina la circolazione viene riaperta e regolata con l’eventuale istituzione di un senso unico alternato.

Per informazioni e chiarimenti, è possibile contattare il numero verde 800 040 504.

Ai residenti delle abitazioni lungo la strada, è stata sarà recapitata prima dell’avvio del cantiere una lettera di Acque del Chiampo con i dettagli dei lavori.